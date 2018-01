Festa de São Sebastião começa hoje em Campo Grande

- Ilustração

A Paróquia São Sebastião, localizada na Vila Margarida, em Campo Grande, realiza de 7 a 20 de janeiro a festa de um dos santos mais populares do Brasil. Em sua 68ª edição, a festa de São Sebastião terá programação religiosa e dois churrascos.

São Sebastião é o padroeiro da agropecuária, dos militares, dos injustiçados e perseguidos. Ele também é considerado o mártir da justiça e da paz e um exemplo de fé e de vida.

Os churrascos serão realizados já neste domingo (7.1), como parte da comemoração, e no dia 14. Nos dois dias, o almoço será realizado a partir das 11h30. Não é preciso levar pratos e talheres.

A festa tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul.

Programação

No dia 11, às 18h30, a programação tem início com procissão e hasteamento da bandeira e abertura oficial da festa. Às 19h será a Novena: Récita do Santo Terço e às 19h30, a Santa Missa.

De 12 a 19 de janeiro, haverá às 18h30 o Novenário: Récita do Santo Terço e, às 19h, a Santa Missa.

Já no sábado (20.1), último dia de festejo, a solenidade do Padroeiro terá diversos eventos. Confira a programação:

20 de janeiro de 2018

6h – Alvorada Festiva e Repicar dos Sinos

7h – Santa Missa

8h30 – Café da manhã (vendido)

9h30 – Récita do Santo Terço

10h – Missa do Rito Tridentino

11h – Récita do Santo Terço de hora em hora

11h30 – Almoço

18h – Procissão Luminosa

19h – Santa Missa Solene em Honra a São Sebastião