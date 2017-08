Festa de São Cristóvão poderá entrar no Calendário Oficial de MS

Realizada anualmente no último ou penúltimo domingo de julho, a Festa de São Cristóvão pode ser incluída no Calendário Oficial de Eventos em Mato Grosso do Sul. É o que prevê projeto de lei apresentado pelo deputado João Grandão (PT) durante a sessão plenária desta quarta-feira (2/8). Segundo o parlamentar, a celebração acontece desde 1991 e está intimamente ligada ao nome do santo, que significa "o que leva o Cristo" ou "aquele que carrega o Cristo".

"São Cristóvão é considerado o padroeiro dos motoristas e, por tal razão, de acordo com a tradição da Igreja Católica, a festa é comemorada anualmente dia 25 de julho, mesmo dia comemorativo dos motoristas", explicou Grandão na justificativa do projeto. Ele esclareceu que a 26ª edição da festa foi realizada dia 23 de julho passado na paróquia Santa Teresina, em Dourados "Este ano, a comemoração contou com celebração eucarística em ritmo sertanejo, com orações pelos motoristas e agricultores, e carreata no domingo, além de bênção e aspersão com água benta aos veículos e motoristas", contou o deputado.

Ainda na justificativa do projeto, o deputado argumentou que a devoção ao santo é uma das mais antigas e populares da igreja, tanto do Oriente como do Ocidente. Ele consta na relação dos Catorze Santos Auxiliadores invocados para interceder pelo povo nos momentos de aflições e dificuldades. O projeto de lei segue para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), antes da votação em plenário.

