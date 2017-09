Festa de Ano-Novo em Salvador acontecerá em novo local e terá 70 horas de shows

A menos de quatro meses da virada do ano, a Prefeitura de Salvador divulgou hoje (5) a programação e a nova proposta do Festival da Virada de Salvador, que ocorrerá entre 28 de dezembro de 2017 e 1º de janeiro de 2018. Os cinco dias de festa serão sediados em um novo local, na Boca do Rio, na orla da capital baiana.

O prefeito ACM Neto destacou que, como nos anos anteriores, o nome do circuito de Ano-Novo permanece Daniela Mercury, em homenagem à cantora, que está confirmada para a festa. O espaço que abrigará o evento será chamado de Arena Cidade da Música, com 55 metros quadrados (m²) de área. Na estrutura está prevista a instalação de camarotes, vila gastronômica, feira de economia criativa com artesanato, ativações culturais, arte pop, ações de sustentabilidade, espaço kids [para crianças] e a Vila Pelô, espaço onde o Centro Histórico será lembrado com referências ao Pelourinho.

O acesso será controlado pela Polícia Militar, em portais de segurança, com detectores de metais, método já executado nos carnavais de Salvador.

Nas gestões anteriores de ACM Neto, os shows da virada do ano ocorriam no Farol da Barra, um dos pontos turísticos de Salvador. Com as realizações de obras no local, o festival foi transferido para a Praça Cairu, no bairro do Comércio, Cidade Baixa. Após quatro anos nesse local, a prefeitura anunciou a nova mudança devido ao “crescimento da dimensão do evento”.

“Uma das coisas que pesou muito para a transferência do réveillon foi que ele cresceu, a cada ano ganhou um número maior de participantes e a Praça Cairu tinha ficado pequena para o tamanho do réveillon de Salvador. E quando a gente resolveu mudar o conceito, com esse festival, nós entendemos que aquele espaço na Boca do Rio é muito mais apropriado”, disse ACM Neto.

Atrações

A queima de fogos do réveillon de Salvador terá duração de 15 minutos durante a virada do ano, cujo show “piromusical” será apresentado pela cantora baiana Ivete Sangalo. Enquanto isso, ao lado da Arena Cidade da Música, turistas e moradores poderão cumprir o tradicional ritual de pular ondas, na praia.

Mais de vinte atrações já estão confirmadas para as 70 horas de música. Entre os já confirmados estão Gilberto Gil, a banda mineira Skank, o baiano Saulo e os sertanejos Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Mateus & Kauan, Luan Santana e Danniel Vieira. As cantoras Daniela Mercury, Cláudia Leitte e Margareth Menezes levarão o axé. Os baianos Harmonia do Samba, Léo Santana, Psirico, Bell Marques, Duas Medidas e Rafa e Pipo levarão o pagode e o samba para o público. Além disso, o ritmo do forró será representado por Aviões, Wesley Safadão e Solange Almeida. A música eletrônica será comandada pelo DJ Alok, entre outras atrações.

A prefeitura informou que a grade de apresentações ainda não está com os horários de cada atração definidos. No entanto, os shows acontecerão de 28 a 31 de dezembro e começarão diariamente às 18h. No primeiro dia de 2018, as atrações subirão ao palco principal mais cedo: a partir das 16h.

Uma cervejaria fechou contrato como uma das patrocinadoras do evento, que ainda aguarda mais recursos da iniciativa privada. Apesar disso, ACM Neto disse não ter calculado o orçamento total do festival. “O que sabemos é que metade do orçamento será investido pela prefeitura e a outra metade pela iniciativa privada. Os patrocínios serão destinados, exclusivamente, para o pagamento dos cachês das atrações musicais”, explicou.

A prefeitura, que anuncia o evento totalmente gratuito “como o maior réveillon musical do Brasil”, espera superar 2 milhões de visitantes nos cinco dias de festival e ocupar quase 100% da rede hoteleira de Salvador.

Os detalhes sobre o evento podem ser consultados no site www.viradasalvador.com.br, onde serão acrescentados os nomes das atrações que ainda não foram confirmadas.

Veja Também

Comentários