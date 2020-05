Festa da padroeira de Aquidauana é reconhecida como evento oficial de MS

“A tradicional Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição impulsiona o desenvolvimento da região, gerando, mesmo que indiretamente, empregos e renda”, justifica o deputado. - Foto: Divulgação

A tradicional Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira de Aquidauana, passa a fazer parte do calendário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. A decisão consta no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (22.5).

De iniciativa do deputado Felipe Orro, a Lei 5.512 foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja.

Celebrada há muitos anos, a “Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição – Padroeira de Aquidauana-MS” é comemorada no dia 8 de dezembro com novenas, procissões, missas, pagamento de promessas e Coroação de Nossa Senhora.

A festa em louvor à Padroeira, tem a duração de dez dias, com a organização dos freis, festeiros, novenários e coordenação cultural. Segundo Felipe Orro, é “uma manifestação religiosa, artística e cultural muito apreciada pela população local, e ainda, por um significativo número de turistas, não só do nosso Estado, mas também de outras regiões do Brasil”.

“A tradicional Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição impulsiona o desenvolvimento da região, gerando, mesmo que indiretamente, empregos e renda”, justifica o deputado.