Festa da Farinha é cancelada após proibição de verba pública

A 12ª Festa da Farinha em Anastácio, a 128 quilômetros de Campo Grande, na região oeste de Mato Grosso do Sul, foi cancelada pelo município, após a Justiça proibir o uso de verba pública na realização do evento. O juiz Luciano Pedro Beladelli, proíbe que a prefeitura invista no evento.

O Ministério Público Estadual (MPE), pede que os R$ 373 mil que seriam investidos na festa sejam usados nas áreas da saúde, educação, infraestrutura básica, idoso, criança e adolescente e assistência a pessoas desamparadas.

A Justiça determinou que em caso de descumprimento, a verba destinada a realização da festa seja bloqueada e seja aplicada multa diária de R$ 10 mil. A prefeitura de Anastácio informou que não vai recorrer e cumprirá a decisão.

