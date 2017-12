Ferrovia TransAmericana será eixo estruturante para o desenvolvimento do Estado

O secretário de Estado de Desenvolvimento Jaime Verruck explicou que as tratativas para a implantação estão bastante avançadas - Fotos: David Majella

A proposta com a implantação da Ferrovia TransAmericana, é integrar as economias do Brasil e da Bolívia passando por Mato Grosso do Sul. O projeto foi apresentado nesta terça-feira, dia 19 na Semagro, pelo Coordenador do Projeto Ferrovia TransAmericana, Daniel Rossi.

O projeto nasceu de um consórcio formado por empresas que dependem do modal e estão interessadas em operá-lo após o término do contrato com a Rumo ALL, conectando a Malha Oeste à Ferroviária Oriental na Bolívia e sua possível conexão com a Ferroviária Andina, ligada aos portos do Oceano Pacífico.

Com a divulgação do projeto o Governo do Estado espera fazer um nivelamento de informações sobre o andamento da ferrovia, que segundo o Governador Reinaldo Azambuja hoje tem o seu melhor desenho.

A logística é um dos principais compromissos do Governo do Estado por estimular a integração regional, reduzindo a distância entre as regiões produtoras e os mercados consumidores, através de uma cadeia intermodal, criando assim um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Jaime Verruck explicou que as tratativas para a implantação estão bastante avançadas.

O Projeto da Ferrovia TransAmericana se trata de um consórcio de empresas privadas formado pela RUMO – Malha Oeste, Ferroviária Oriental (Bolívia), Ferroviária Andina (Bolívia), Transfesa, MP Trade (China/Brasil) e a empresa Hub Intermodal Três Lagoas.