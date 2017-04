Ferrovia Bioceânica, para ligar Brasil ao Pacífico, será tema de debate

A Comissão de Infraestrutura (CI) debaterá nesta terça-feira (18) a viabilidade técnica e econômica da Ferrovia Bioceânica, planejada para ligar o Brasil ao Oceano Pacífico.

Para a audiência pública foi convidado representante da China Railway Engineering Corporation, responsável pelo estudo de viabilidade da obra. Foram convidados também Bruno Nunes Sad, diretor de Infraestrutura de Logística do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e Maurício Alves da Costa, secretário da Coordenação-Geral de Assuntos Econômicos Latino-Americanos e Caribenhos do Ministério das Relações Exteriores.

O custo estimado da obra é de US$ 50 bilhões. Também conhecido como Ferrovia Transcontinental, o projeto começaria transportando 23 milhões de toneladas de carga, podendo dobrar o volume total em 25 anos. Seriam 5 mil quilômetros de extensão desde Goiás até Bayovar, no norte do Peru.

A ideia do debate é do senador Jorge Viana (PT-AC). O requerimento teve o apoio do presidente da CI, senador Eduardo Braga (PMDB-AM), e dos senadores Acir Gurgacz (PDT-RO), Wellington Fagundes (PR-MT) e Romero Jucá (PMDB-RR).

Requerimentos

Antes da audiência pública, os senadores que compõem a CI vão analisar requerimentos. Um deles solicita a realização de audiência pública para debater a construção da Usina Hidrelétrica de Tabajara, em Machadinho do Oeste (RO). Outro requer debate sobre as causas e soluções para a crise hídrica do Distrito Federal. A reunião está marcada para começar as 9h no plenário 7 da Ala Senador Alexandre Costa.

Veja Também

Comentários