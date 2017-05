Ferrari aposta corrida com uma biga romana de dois cavalos

O desafio de máquina x animais é constantemente feita para ver quem tem o melhor desempenho. Há pouco tempo, o novo Leon Cupra ST foi desafiado a apostar uma corrida contra um trenó puxado por seis huskys, na Finlândia. O novo desafio é ver quem leva a melhor entre um Ferrari 485 Italia e uma biga romana composta por dois cavalos.

Os dois cavalos saíram com vantagem, já que a Ferrari teve que percorrer meia volta a mais, utilizar a parte externa da pista, com mais areia sob as rodas, e não pôde usar nenhum sistema eletrônico de controle de tração.

A insólita aposta esportiva ocorreu no parque de diversões Cinecitta World, nos arredores de Roma, onde foi filmada uma nova versão de Ben-Hur, em 2016.

A areia entrou no sistema de freio do superesportivo, deixando a competição mais complicada para o piloto Fabio Barone.

Mas para o motorista da biga, que se vestiu de romano para a ocasião, as voltas também tinham suas dificuldades. "Quando os cavalos veem a curva, acham que podem ir para o estábulo, e não querem virar", explicou.

O Ferrari 485 Italia que participou do desafio com os cavalos, tem o motor V8 de 4.5 litros de 600 cv de potência. Quando a largada foi dada, a biga dos dois cavalos romanos saiu na frente dos 600 cavalos da máquina italiana.

O Ferrari teve que realizar meia volta a mais do que os cavalos, e pegou percursos onde a altura da areia era maior. A corrida ficou mais acirrada, mas entrou areia no sistema de freio do Ferrari, dificultando o desempenho do carro.

Mas, no final, prevaleceu a máquina sobre os animais, e o Ferrari 485 venceu com poucos segundos de diferença.

O responsável por conduzir o carro vencedor do desafio, foi o piloto italiano Fabio Barone

