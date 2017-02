Fernão Dias e Régis Bittencourt registram pontos de congestionamento

A situação nas estradas de São Paulo ainda é tranquila na tarde desta terça-feira (28), mas pontos de congestionamento vão aos poucos sendo registrados. Na Fernão Dias, os motoristas pisam no freio do km 906 ao km 903, no sentindo de Belo Horizonte, devido a um acidente. Na mesma via, há trânsito do km 44 ao km 60, na direção da capital paulista, por causa do excesso de veículos.

Já na Régis Bittencourt, há congestionamento do km 289 ao km 280, na região de Embu das Artes, sentido São Paulo, também em razão da quantidade de veículos retornando à capital. Ainda na Régis Bittencourt, trânsito pesado do km 365 ao km 360, na região da Serra do Cafezal, na direção de São Paulo.

Nas demais rodovias paulistas, o movimento é intenso, mas sem grandes problemas para os motoristas.

