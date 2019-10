Fernández tem 47,2% e Macri, 41,4% na apuração parcial (68,7% dos votos)

O oposicionista Alberto Fernández lidera a eleição presidencial da Argentina neste domingo, com 47,2% dos votos, informou a autoridade eleitoral nesta noite. Com 68,7% dos votos apurados, o presidente Mauricio Macri aparece com 41,4%.

Caso os números se mantenham, Fernández será eleito presidente no primeiro turno, enquanto Macri teria um resultado melhor que o esperado. Fernández precisa de pelo menos 45% dos votos para vencer no primeiro turno, ou obter ao menos 40% e uma vantagem de ao menos 10 pontos porcentuais sobre o rival.

Candidato do movimento peronista, Fernández é o franco favorito, enquanto Macri tenta se reeleger em um quadro de recessão econômica. Fonte: Dow Jones Newswires.