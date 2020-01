Fernández é recebido pelo papa Francisco e pede ajuda à Argentina

O papa Francisco recebeu o presidente da Argentina, Alberto Fernández, em audiência privada no Vaticano, e a dupla conversou sobre a pobreza e o endividamento sofrido pelo país sul-americano. "Sei que conto com ele. Pediu a ele que faça tudo que puder para nos ajudar e eu sei que vai fazer porque ama muito seu país e os argentinos", afirmou Fernández a repórteres após o encontro.

Fernández disse que compartilha com o papa a visão de que no país sul-americano "é preciso terminar o tempo de disputas" políticas. Sobre uma eventual visita à Argentina, o presidente disse que deseja isso, mas não quer que o pontífice "se sinta pressionado nem sinta nenhuma imposição de minha parte".

A reunião forma parte de um giro de Fernández, que inclui encontros com autoridades de Itália, Espanha, França e Alemanha. O presidente argentino se reuniu em Roma com o premiê italiano, Giuseppe Conte, e o presidente Sergio Mattarella. Fonte: Associated Press.