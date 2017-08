Ferido em acidente com lancha no Rio foi operado e continua internado

Uma das sete vítimas do acidente com uma lancha ontem (27) na Barra da Tijuca, Andrew Macau, de 21 anos, continua internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico e continua no hospital em observação, com estado de saúde estável.

As outras seis vítimas não precisaram ser encaminhadas ao hospital. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e atendidas no próprio local. As pessoas ficaram feridas depois que a lancha onde estavam foi empurrada contra o quebra-mar da Barra da Tijuca.

Sem conseguir sair do quebra-mar, por causa das ondas fortes, a lancha virou e ficou presa às rochas.

