Feriado tem atividades gratuitas para pais e filhos em Campo Grande

Além das celebrações festivas da Páscoa em Campo Grande, a criançada também vai ter duas opções de lazer no Sesc Morada dos Baís neste fim de semana. Há cinema e atividades para exercitar o imaginário dos pequenos. Os dois eventos são gratuitos.

Cineclubinho

Das 17h às 18h, o Cineclubinho vai exibir o filme "Contos da Noite", no sábado (15). A trama foi produzida em 2011 e a classificação é de 9 anos de idade.

A história fala sobre um trio formado por uma garota, um garoto e um idoso que se encontram em um pequeno cinema, aparentemente abandonado. No interior do local, todos criam histórias, desenham, escrevem e vestem fantasias para criar contos mágicos em uma noite em que qualquer coisa é possível.

Oficinas para a imaginação

Às 15h do sábado (15), no Sesc Morada dos Baís, acontece também a Oficina de Arte Brasileira para Crianças baseada nas obras de Arthur Bispo do Rosário.

A criança deve ter mais de 6 anos e estar acompanhada pelo responsável para participar. É necessário levar o material: 1 camiseta velha, 1 pincel redondo nº 2, 1 tinta de tecido azul escuro ou preta.

O trabalho de Arhur Bispo do Rosário era feito de sucatas, objetos do cotidiano e de costuras em tecidos, nos quais bordava seus escritos. Ele era um grande artista considerado um louco para algumas pessoas, mas também um gênio para outras.

A partir das 16h começa o espetáculo "Trem de Doido" com o palhaço Gabinete. "Trem de Doido" é uma apresentação interativa que conta a história do palhaço que faz truques de mágicas enquanto procura uma estação de trem.

O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, nº 5140. Mais informações pelo telefone (67) 3311-4300. A programação pode ser acompanhada pelo site www.sescms.

