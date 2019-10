Feriado: Hemosul terá atendimento especial na quinta e sábado

Campo Grande (MS) – O Hemosul Coordenador, da Avenida Fernando Correa da Costa em Campo Grande, irá funcionar em horário especial para coleta durante o feriadão, que uniu o ponto facultativo do dia do servidor público, com o aniversário de 42 anos da criação do Estado, mais o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

O funcionamento em horário especial visa a manutenção do estoque da instituição responsável pelo abastecimento 24 horas, de todos os hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul. Já é doador e quer contribuir, ou até mesmo quer se tornar um? Confira abaixo as informações necessárias e programe-se para esse gesto solidário que tem o poder de salvar vidas.

Quinta-feira (10.10) – Atendimento das 7h às 12h.

Sexta-feira (11.10) – Feriado.

Sábado (12.10) – Atendimento das 7h às 12h.

Para doar sangue é preciso seguir algumas regras. A primeira delas é ter em mãos documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista.

Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: o menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal, ou então pode retirar na unidade de doação, ou imprimir no site, um modelo de declaração, que deve possuir do responsável, com firma reconhecida em cartório. Se o menor de idade for emancipado pode ir sozinho ao Hemosul e apresentar o documento de emancipação.

Embora a lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 Kg, a Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e para segurança do doador.

O doador deve estar bem alimentado para doar sangue. A recomendação é evitar alimentos com excesso de gordura. De preferência para uma alimentação saudável e balanceada antes de realizar a doação.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues