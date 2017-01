Feriado de São Sebastião movimentará 220 mil pessoas na Rodoviária Novo Rio

O feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, comemorado no próximo dia 20, sexta-feira, deve movimentar em torno de 220 mil passageiros na Rodoviária Novo Rio, de amanhã (19) até segunda-feira (23).

Segundo informação da Concessionária Novo Rio, que administra o terminal, as 44 empresas que operam na rodoviária vão disponibilizar 7.180 ônibus no período, dos quais 1.050 são horários extras, visando a atender à demanda.

A assessora de relações públicas da concessionária, Beatriz Lima, informou que os destinos mais procurados são os de curta distância no estado, com destaques para o sul fluminense, Costa Verde, Região dos Lagos e região serrana. Há boa procura também para cidades de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.

A quinta-feira (19) deve ser o dia de maior movimento de saída da cidade do Rio de Janeiro, estimou Beatriz, com previsão de 30.800 embarques e 19.950 desembarques. Ela recomendou que os passageiros estejam atentos para não esquecer a documentação original com foto exigida no embarque, em especial em viagens com crianças maiores de 12 anos. Para os menores, é aceita a certidão de nascimento original.

