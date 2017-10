Feriado de Nossa Senhora Aparecida será de clima quente em SP

O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida será de temperaturas altas na maior parte do Estado de São Paulo. Na quinta-feira, 12, há possibilidade de chuvas rápidas com raios no final da tarde e à noite no Vale do Paraíba, inclusive em Aparecida do Norte, que abriga o santuário em homenagem à padroeira do Brasil. Segundo o Climatempo, as temperaturas devem variar de 15°C a 38°C na maior parte do Estado.

O tempo começa a ficar instável a partir da sexta-feira, 13, devido à chegada de uma frente fria ao litoral. A previsão é de tempo parcialmente nublado no sul e sudoeste de São Paulo, podendo ocorrer pancadas isoladas de chuvas nas demais regiões.

As máximas serão de 37°C e mínimas de 14°C. O sábado será de mínimas ainda mais baixas: 12°, mas o dia ainda será quente, com temperatura de até 35°C.

A maior mudança acontece no domingo. O último dia de feriado prolongado deve ser de tempo fechado em todo o Estado, com chuvas fracas a moderadas e vento frio. As temperaturas variam entre 22°C e 17°C.

