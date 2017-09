Feriado de Independência tem 24 mortes em rodovias em SP

O feriado prolongado de 7 de setembro terminou com 24 mortes nas rodovias estaduais e federais que passam pelo Estado de São Paulo. Além disso, houve 1.046 acidentes entre quarta-feira, 6, e domingo 10.

Os dados são dos balanços divulgados nesta segunda-feira, 11, pelas Polícias Rodoviária Federal e Rodoviária Estadual.

Nas pistas estaduais, houve 964 acidentes, dos quais 384 com vítimas e 22 mortos. Outros 580 acidentes casos não tiveram vítimas.

As rodovias federais tiveram dois acidentes com mortos, 32 acidentes sem vítimas e 50 acidentes com feridos.

O relatório da PM ressalta que "a maioria dos acidentes poderia ter sido evitada, pois, em grande parte dos casos, a causa dos acidentes está relacionada à imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres".

