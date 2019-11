Feriado de finados tem previsão de calor e possibilidade de chuva

Campo Grande (MS) – O feriado de finados será de tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este sábado (02.11) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas da tarde para a noite, especialmente nas regiões central, norte e nordeste.

Pela manhã, os índices de umidade relativa do ar seguem com índice elevado em torno de 90%, porém a tarde haverá queda significativa dos valores, e a umidade pode chegar aos 25% considerado estado de atenção, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A recomendação para aliviar a sensação de desconforto é ingerir bastante líquido, evitar exposição direta ao sol nos horários entre 10h e 16h, usar protetor solar e umidificador de ambientes.

A média de temperaturas em Mato Grosso do Sul para este dia pode variar entre de 20°C a 40°C. Confira no mapa a estimativa do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) para alguns municípios do interior o Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro