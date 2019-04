Feriado da Semana Santa: confira o abre e fecha no Governo de MS

Campo Grande (MS) – Chegou a Semana Santa, época de celebrações religiosas e feriados no Brasil e no mundo. Tradicionalmente, o quinto dia da semana da Páscoa é de folga para servidores do poder público, já o sexto dia é feriado nacional.

Decretos do governador Reinaldo Azambuja, já publicados em Diário Oficial, declaram ponto facultativo o expediente do dia 18 de abril de 2019 (quinta-feira) e divulgam o feriado nacional de 19 de abril do mesmo ano (Sexta-Feira Santa, consagrada às comemorações da Paixão de Cristo).

Desta forma, servidores estaduais só retornarão às atividades na segunda-feira, 22 de abril de 2019. As folgas não se aplicam aqueles que trabalham em serviços considerados essenciais, que não podem ser interrompidos, como saúde e segurança pública.

Gestores de órgãos e entidades vão garantir o funcionamento dos serviços essenciais durante todo o feriado prolongado – por meio de escalas de serviço ou de plantão. Confira abaixo quais instituições terão horários especiais de funcionamento.

Hemosul

A Rede Hemosul de Mato Grosso do Sul abrirá normalmente até quarta feira (16). Na quinta-feira (18) todas as unidades de coleta de Campo Grande e do interior abrem das 7h às 11h. Já na sexta-feira (19) não haverá expediente. No sábado, o funciona só o Hemosul da Capital: das 7h às 12h.

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado prolongado, portanto, emissões de guias deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (22).

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) não terá atendimento ao público no feriado prolongado. Dúvidas da população podem ser esclarecidas pelos telefones 154, na Capital, e (67) 3368-0500 no interior.

Atendimento Fácil

Com o feriado prolongado da Semana Santa, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão, voltam a funcionar somente na segunda-feira (22).

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom).

Foto: Edemir Rodrigues.