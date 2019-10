Feriado da Padroeira do Brasil terá calor de 41°C em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – As temperaturas permanecem elevadas neste sábado (12.10) feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Os índices de umidade do ar ficarão elevados durante a manhã, em torno de 85%, porém com o aumento da temperatura durante a tarde, haverá queda significativa podendo chegar aos 20%, nível considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As temperaturas em Mato Grosso do Sul neste dia podem variar entre 20°C e 41°C.

Em Campo Grande o dia será de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde. A temperatura neste dia deve oscilar entre 23°C e 35°C e a umidade do ar ficará em torno de 70% e 25%.

Confira no mapa a previsão para algumas cidades do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Saul Schramm