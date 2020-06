Feriadão de Corpus Christi será de tempo claro e temperaturas elevadas

Baixa umidade do ar à tarde nas regiões leste e centro - Foto: Divulgação

O feriado de Corpus Christi será se tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca, exceto no sul e sudoeste onde o tempo fica claro. Baixa umidade do ar à tarde nas regiões leste e centro, é a estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quinta-feira (11).

As temperaturas seguem em elevação com mínima de 18°C e máxima de 36°C. O tempo fica bastante seco, e os valores podem variar entre 85% e 30%, considerado estado de atenção. A recomendação é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, redobrar cuidados com idosos e crianças e evitar aglomerações.

O clima seco e o calor devem predominar durante o fim de semana em Mato Grosso do Sul. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), não há expectativa de chuva para o Estado, e com isso, a umidade do ar fica bastante baixa, com valores em estado de atenção. O Inmet estima temperaturas entre 18°C e 35°C no sábado (13) e no domingo (14).