Fenasul começa dia 31 de março com mais de 50 expositores

Para trazer aos sul-mato-grossenses um pedacinho da cultura gaúcha, a 10ª edição da tradicional feira de produtos gaúchos,Fenasul, começa no dia 31, às 16h, no Círculo Militar, em Campo Grande. Este ano o evento terá mais de 50 expositores, reunindo comerciantes de produtos já tradicionais como queijos, vinhos, salames, erva-mate, e ainda traz novidades em moda couro, artesanato e decorações.

O organizador da Feira, Sergio Silva espera repetir em 2017 o sucesso dos anos anteriores. “É sempre muito bom retornar a Campo Grande. A cidade é muito receptiva e a cultura gaúcha é forte entre a população do estado de MS. Isso contribui ano a ano para o sucesso da feira e fez com que chegássemos a décima edição, trazendo sempre novidades e os tradicionais produtos gaúchos para esse público tão querido da Fenasul”, destaca.

Nesta edição, os visitantes poderão encontrar:

Cucas – Produzidas por descendentes de alemães há mais de 10 anos, as deliciosas cucas fizeram tanto sucesso nas últimas edições da Fenasul, que os expositores comemoram a participação em mais uma feira no MS. “Além das cucas doces e salgadas feitas diariamente, produzimos pães, biscoitos caseiros, vários tipos de doces, geleias, chimias”, diz Regina Schneider, expositora.

Queijos, salames e vinhos – Os queijos e vinhos encontrados na Fenasul, são produzidos nas regiões mais tradicionais do Sul do país. Os visitantes da feira poderão encontrar queijos trufados, mozzarellas trançadas com e sem tempero, queijos frescais, defumados, salames, vinhos e sucos de uva para os mais diversos gostos.

Chocolates de Gramado – Expositores da feira desde suas primeiras edições, os Chocolates de Gramado têm diversas opções para quem quer desde uma simples barrinha de chocolate, até um café gourmet, com a qualidade das grandes chocolatarias do Sul.

Moda – Jaquetas, botas, bolsas e cintos em couro, chapéus, malharias, moda outono/inverno, calçados, bijuterias e semi-joias, entre diversos produtos masculinos, femininos e infantis estarão expostos.

Utensílios domésticos – Por tratar-se de feira multisetorial, além dois produtos típicos, você poderá encontrar também facas (feitas artesanalmente no estado do Paraná e vendidas somente nas feiras), panelas e diversos itens para a cozinha, decoração, etc

Praça de alimentação – Neste local os visitantes poderão saborear o tradicional churrasco gaúcho, à moda fogo de chão, com cortes bovinos e ovinos, com opções de acompanhamentos como mandioca, arroz de carreteiro e feijão tropeiro. Poderão ver e degustar também o porco no rolete, uma iguaria típica do sul e muito apreciada em todo o Brasil.

Grupo de dança – Este ano, quem anima a Fenasul é o grupo de danças gaúchas TCHÊ SUL, que traz em seu repertório danças tradicionais como Balaio, Tatu de Castanhola, Maçanico, Xote de Carreirinha, Rancheira de Carreirinha, Dança dos Facões, Chula e Malambo Argentino.

A feira vai funcionar de segunda à sexta-feira, das 16 às 22h, e nos sábados e domingos, das 12h às 22h.Os ingressos custam R$ 6,00. Menores de 10 anos e maiores de 60 têm entrada gratuita.

Serviço:

Fenasul

Local: Ginásio do Círculo Militar - Av. Afonso Pena, 107 – Bairro Amambai, Campo Grande

Hora: segunda a sexta-feira, das 16h às 22h / sábados e domingos, das 12h às 22h

Informações: www.fenasul.com.br

Facebook: Fenasul Campo Grande

Instagram: fenasulcg

