Felipe Orro visita a cidade de Bodoquena onde liberou R$ 150 mil em emendas

O Deputado Estadual Felipe Orro visitou neste final de semana a cidade de Bodoquena. Na ocasião, o parlamentar participou do Desfile Cívico em comemoração aos 37 anos de emancipação do município.

Para esta cidade Felipe Orro destinou R$ 150 mil em emendas parlamentares, sendo que somente na área da saúde foram disponibilizados R$ 80 mil. A Assistência Social do Município recebeu R$ 50 mil e a educação R$ 20 mil.

Do valor total investido na saúde, R$ 30 mil foram para a prefeitura do município que investiu na compra de uma ambulância. Foram destinados para a Apae uma sala clínica no valor de R$ 20 mil e mais R$ 30 mil para aquisição de uma ambulância Tipo D de suporte avançado.

A Assistência Social do município recebeu R$ 50 mil em emenda do Deputado Estadual Felipe Orro. Foram R$ 30 mil para a prefeitura para a conclusão do Centro de Treinamento Aquático. R$ 20 mil destinados também para a prefeitura para a aquisição de um parque Infantil.

Para a aquisição de material permanente para a Escola Estadual João Pedro Pedrossian, foram liberados R$ 20 mil.

Veja Também

Comentários