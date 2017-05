Felipe Orro solicita abertura de cursos técnicos para Anastácio

O Deputado Estadual Felipe Orro solicitou à Secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, a criação de novos cursos técnicos para a Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, que fica na cidade de Anastácio.

Além da criação dos cursos técnicos em Enfermagem, Segurança do trabalho, Gerência de Saúde, Agente Comunitário e Logística, Orro pediu para que os já existentes, que são Recursos Humanos, Serviços Jurídicos e Informática, sejam ampliados.

Esta indicação vai ao encontra dos anseios de toda a sociedade de Anastácio, que visa qualificar cada vez mais os trabalhadores do município, onde inclusive têm alunos interessados nos cursos técnicos solicitados junto à Secretaria de Estado de Educação.

"Como se sabe, os cursos técnicos profissionalizantes aceleram a entrada do aluno no mercado de trabalho, preparando o aluno para lidar com uma sociedade desenvolvida tecnologicamente. Além disso, busca suprir uma demanda por mão de obra especializada e qualificada que hoje o nosso estado necessita", pontuou Felipe Orro.

Veja Também

Comentários