Felipe Orro vai a Jardim para participar da premiaçao de concurso

O deputado Estadual Felipe Orro participou da premiação da VII edição do Concurso de Desenhos nas Linhas da Serra da Bodoquena, que aconteceu na noite desta terça-feira, dia 16 de maio, na Câmara de Vereadores da cidade de Jardim.

Na solenidade foram entregues aos estudantes, que tiveram seus desenhos selecionados, as pinturas em um quadro. Foram 20 no total. Cinco das gravuras selecionadas vão fazer parte do calendário 2018 do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB), que promove esta ação anualmente, sendo a vencedora a capa do anuário.

A estudante Rafaela Flores Borba, de 9 anos, com o desenho "Amanhecer na Serra da Bodoquena", foi a vencedora, e o desenho dela será a capa do calendário ambiental de 2018 do IASB, ela estuda na Escola Municipal Castelo Branco.

A vereadora Kátia Farias, que propôs a Moção de Congratulações, destacou o incentivo aos estudantes desde cedo a ter consciência com o meio ambiente. "Este concurso é um incentivo às crianças. A escola forma pessoas com opinião formada sobre todos os assuntos", pontuou.

A Diretora Executiva do IASB, Liliane Lacerda, destacou o engajamento do Deputado Felipe Orro no projeto, com a ajuda na moldura dos quadros que foram entregues aos estudantes. "Como nossa instituição é uma Organização não Governamental (ONG), não temos recursos para comprar as gravuras para os estudantes e o Deputado Felipe Orro nos ajudou, fica aqui meu muito obrigado pelo carinho", falou.

Felipe Orro parabenizou os organizadores do evento e disse que o Concurso de Desenhos nas Linhas da Serra da Bodoquena "é muito importante para o futuro de Mato Grosso do Sul, logo que, crianças são incentivadas a ter consciência sobre o meio ambiente e a necessidade de sua preservação".

O IASB tem como missão: Gerir os recursos naturais de forma participativa e sustentável, visando recuperar, conservar e proteger o solo, as matas, os rios e a biodiversidade da região da Serra da Bodoquena, proporcionando melhor qualidade de vida.

Veja Também

Comentários