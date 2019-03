'Feirão Serasa Limpa Nome' anuncia ponto especial de apoio em Campo Grande

O horário de atendimento será das 8h às 18h e é necessário levar um documento com foto e número do CPF - Foto: Reprodução

A partir de segunda-feira, dia 18 de março, os consumidores de Campo Grande com dívidas atrasadas e/ou negativadas terão a oportunidade de renegociar seus débitos com condições especiais. É o Feirão Serasa Limpa Nome em sua versão física que chega a sua 23º edição e acontecerá na cidade, como uma alternativa para quem não possuir acesso à internet. Os descontos que podem chegar a 90%.

O Feirão Serasa Limpa Nome facilita o processo de renegociação de dívidas em um único local, economizando tempo daqueles que possuem dívidas e garantindo segurança e validade da oferta. Empresas como Santander, Itaú, Tribanco, Credsystem, Recovery, Ativos e Renner estarão presentes no evento, oferecendo oportunidades exclusivas, com prazos de pagamentos diferenciados e descontos para a quitação das contas. O horário de atendimento será das 8h às 18h e é necessário levar um documento com foto e número do CPF.

Renato Cicarelli, Gerente do Serasa Consumidor, está à disposição para entrevistas no local.

Local do feirão:

R. Barão do Rio Branco, 2199 loja 03, Centro