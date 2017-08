Feira reúne parceiros para desenvolver novas perspectivas da produção orgânica

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedesc), promove nesta quarta-feira (23), na Praça do Rádio, um evento com o objetivo de divulgar para a sociedade campo-grandense a agricultura orgânica em desenvolvimento no município. O evento terá início as 6 horas, com a Feira Municipal de produtos orgânicos, que tradicionalmente ocorre no local, com término às 11 horas.

De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain, a produção e o consumo de alimentos saudáveis, fundamentada na Agroecologia, cada vez mais tem despertado o interesse da sociedade devido as características nutricionais adequadas para a melhoria da saúde do consumidor.

“O consumo de produtos saudáveis de forma consciente deve ser estimulado, sendo necessário, para isso, melhorar o acesso ao conhecimento e informações sobre as possibilidades da Agroecologia como base para novas relações de produção e consumo”, frisou.

No momento em que Campo Grande completa o 118º aniversário de emancipação política, o evento Campo Grande Orgânica pretende contribuir para a divulgação e esclarecimento da produção orgânica desenvolvida no município, incentivando a população a consumir de forma consciente, com alimentos isentos de contaminantes químicos.

Como convidados participarão a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semadur), com distribuição de mudas frutíferas e a Rede de Farmácias São Bento, que prestará esclarecimentos à população sobre a influência da alimentação saudável no estado de saúde.

Com orientação em princípios de sustentabilidade, a interface de consumo e produção deve ser discutida com o objetivo de que, ao longo do processo de desenvolvimento econômico, a sociedade assuma hábitos de consumo consciente.

Por outro lado é importante que o setor produtivo desenvolva sistemas de produção bens e serviços compatíveis com a sustentabilidade, visando a melhoria da qualidade de vida em todas as dimensões.

Participarão do evento instituições que trabalham no âmbito da agricultura orgânica como a Comissão de Produção Orgânica do Estado (CPORGMS), ligada a Superintendência Federal da Agricultura (SFA/MS), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), mostrando os aspectos legais e formas de organização dos sistemas orgânicos, a Sedesc, a Agencia de Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul (Agraer), e o Serviço de apoio as Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS), mostrando tecnologias voltadas à produção orgânica, a Cooperativa de Produtores de Orgânicos da Agricultura Familiar de Campo Grande (Organocoop) com a feira de orgânicos.

