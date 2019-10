Feira Internacional do Livro de Montevidéu tem Cuba como convidado

Começou hoje (30) e vai até o dia 13 de outubro a 42ª Feira Internacional do Livro (FIL) de Montevidéu. A feira, que está situada na sede da prefeitura da capital uruguaia, tem Cuba como país convidado de honra este ano.

No início da noite de hoje (30), durante o ato inaugural da FIL, estiveram presentes representantes do governo uruguaio, além do prefeito de Montevidéu, Christian di Candia, e da vice-ministra de Cultura da República de Cuba, Kenelma Carvajal. Em 2016, o Uruguai foi o convidado de honra em La Habana e agora retribui o convite.

A extensa programação da mostra conta com diversos encontros que têm Cuba como temática principal, inclusive com apresentação de filmes cubanos. Mas não apenas. Há atividades voltadas para crianças, lançamentos de obras dedicadas à terceira idade, cerimônias de entrega de prêmios literários, conversas sobre futebol e literatura, performances, leituras de poemas, obras de história uruguaia, espiritualidade, romances, etc.

Os estudantes uruguaios Alexsandra del Arca e Luciano Carrancio, ambos de 19 anos, estiveram na feira na tarde de hoje. "Viemos no ano passado, mas eu não frequento todos os anos, só de vez em quando. Dessa vez eu vim por um livro específico, e também para passear. Estava procurando La Magia del Poder y la Energia Psicotrónica, é um livro muito específico, mas eu encontrei", comemorou Alexsandra.

Luciano contou que estava acompanhando a amiga, mas que também havia gostado da feira. "Me interesso mais por livros sobre bandas de rock. Encontrei livros sobre bandas internacionais, mas nacionais ainda não... com certeza tem por aí", disse. Eles disseram que haviam acabado de chegar e que pretendiam passear mais pelas banquinhas da FIL.

Já a professora aposentada Silvia Ramos, 68 anos, disse que não estava sabendo da inauguração da feira, mas ficou curiosa e quis entrar ao ver o cartaz na entrada da sede da prefeitura. Contente, contou à Agência Brasil que já havia comprado um livro de receitas de doces e outro de autoajuda.



A feira abre todos os dias, até 13 de outubro. De segunda a sábado de 10h as 22h, e domingos de 14h as 22h. A prefeitura fica na Avenida 18 de Julio, número 1360. A entrada é gratuita.