Feira gratuita em SP traz 5 mil vagas de estágio e 2 mil de aprendizagem

Estão abertas as inscrições para a "20ª Feira do Estudante - Expo CIEE 2017", que ocorre dos dias 26 a 28 de maio na Bienal do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Durante o evento, os jovens poderão se candidatar a 5 mil vagas de estágio e 2 mil de aprendizagem.

A feira é gratuita. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site do Centro de Integração empresa-escola (CIEE). De acordo com o CIEE, o evento terá 100 palestras e trará estandes de escolas e empresas, além de apresentações musicais e culturais.

A expectativa é de que a feira receba cerca de 60 mil jovens em busca de estágio e informações sobre inclusão e capacitação profissional.

Atrações

Uma das palestrantes confirmadas é a youtuber Nathalia Arcuri, conhecido como Nath, fundadora do blog e do canal "Me Poupe", que dará dicas sobre finanças pessoais e falará sobre sua experiência na faculdade.

Universidade de São Paulo (USP), Faculdade Santa Marcelina, Universidade São Judas (USJ), Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), Instituto Brasileiro de Tecnologia (IBTA) e Universidade Paulista (Unip) são algumas das instituições de ensino confirmadas.

Segundo o CIEE, cada faculdade explicará o funcionamento de seus cursos, e algumas também oferecerão bolsas de estudo e orientações sobre como participar de intercâmbio.

20ª Feira do Estudante 2017 - Expo CIEE

Data: de 26 a 28 de maio

Horário: das 9h às 19h

Onde: Pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera, São Paulo-SP)

Inscrições: www.ciee.org.br/expociee

