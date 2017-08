Feira de Orgânicos completa 8 anos levando saúde à população e sustento aos agricultores

A Feira Orgânica da Praça do Rádio comemora oito de existência levando mais saúde para as mesas dos campo-grandenses e incentivando a agricultura familiar. Promovida pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedesc), a feira já se tornou tradicional e é referência para quem busca alimentos saudáveis e livres de defensivos agrícolas.

Frequentadora da feira desde o início, a aposentada Rosa Maria Albuquerque de Oliveira explica porque não compra mais hortaliças e verduras em outro local. “Eu prefiro comprar aqui na feira porque tenho a certeza que os alimentos são orgânicos. Já visitei algumas propriedades e sei da procedência. Na minha casa só entra produto orgânico, desde as verduras ao frango. A gente sabe dos benefícios que faz na saúde. Lá em casa todo mundo tem uma excelente saúde”, salienta.

Já a aposentada Marilene Castro de Sá frisa o custo-benefício dos produtos. “Muita gente pensa que é caro e acaba não vindo aqui. Eu mesma achava isso, até que um dia resolvi conhecer. A diferença é mínima, de R$ 1 a R$ 2 do preço do mercado e o produto e muito melhor. Só compro aqui agora”, diz.

Além do bom preço, o consumo do produto produzido na feira, por produtores locais, estimula a economia solidária e leva divisas para o pequeno produtor, que já sai da feira com o dinheiro para o sustento de sua família.

Presidente da Organocoop, Vanderlei Azambuja Fernandes, explica que a importância da feira está na oportunidade do produtor vender diretamente seu produto. “Hoje estamos aqui e em vários pontos vendendo nossos produtos com o apoio dos parceiros. A demanda está crescendo e com esse apoio vamos conseguir atender esse crescimento. Além disso, o pequeno produtor vende e já ganha o dinheiro para levar para casa e investir na propriedade”, diz.

A busca de parcerias, na gestão municipal, tem sido uma constância que tem gerado muitos frutos.

O prefeito Marquinhos Trad afirma que somente com as parcerias tem conseguido vencer as dificuldades. “A gente só consegue trazer melhorias através de parcerias. O Enelvo (Agraer) tem sido um parceiro de primeira hora do Município de Campo Grande e eu agradeço. Campo Grande tem vivido um novo tempo, um novo momento, e a gente só esta conseguindo isso graças ao esforço e a dedicação de cada um de vocês”, salienta.

Diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, também salienta a parceria entre os governos. “Prefeitura sozinha pode pouco, governo do estado sozinho pode pouco e governo federal também. Essa união, esse entrelaçamento com a Sedesc está nos fortalecendo. Não tenho dúvida que tanto a Sedesc quanto a Agraer se fortalecem com isso. Com essa produção crescendo só temos a ganhar, hoje o Ceasa é um grande importador e isso é ruim porque não estamos fazendo o nosso agricultor ganhar dinheiro. Com essa parceria ganha a Prefeitura, ganha o Governo, ganha o pequeno produtor, ganha toda a sociedade”, afirma.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, a parceria envolve várias secretárias, além do Sebrae e Agraer. “A Sisep veio aqui revitalizou, colocou a fiação embutida, iluminação. A Guarda Municipal trouxe novamente o Núcleo Operacional do Centro para cá, trazendo segurança para todos, o Sebrae nos ajudou com a reformulação e layout das barracas, a Semadur trouxe as mudas frutíferas para distribuirmos aqui, a Agraer doou os maquinários para melhorar a produção, é um conjunto todo. Só temos a agradecer. Essa feira é muito importante, estava abandonada e agora com apoio técnico, estrutura e maquinários temos a garantia de uma melhor produção e escoamento dos produtos”, finaliza.

