Feira de Empreendedorismo Infantil Crianças E Finanças acontece em Campo Grande

A primeira Feira de Empreendedorismo Infantil Crianças e Finanças acontece no domingo, 24 de março, na Livraria Le Parole, em Campo Grande (MS), das 15h30 às 18h30. Esse será um evento mensal, sempre aos domingos, para que a criança tenha tempo de desenvolver as atividades apreendidas com os pais durante a semana, e confeccionar seus produtos no sábado. “A ideia é levar a feira para outros estados, ampliando a importância de desenvolver o empreendedorismo no dia a dia da criança desde cedo”, conta a youtuber Sabrina Mestieri Nakao, criadora do Crianças e Finanças, sucesso no instagram com mais de 2500 seguidores e canal de mesmo nome no youtube.

Nessa primeira edição, um total de 20 crianças receberam consultoria em grupo, com o foco em ensinar mães e pais a incentivarem os filhos a empreender, um método desenvolvido pela empresária. “São desafios dados passo a passo para que os pais consigam trazer o espírito empreendedor para o universo da criança. A ideia é ser divertido, leve e proporcionar diálogo, entretenimento, tempo, diversão em família. Além de desenvolver o espírito empreendedor e a formação de pessoas que saberão se virar em qualquer crise financeira”, explica Sabrina.

Durante a feira, uma exposição realizada com produtos de 21 crianças, de 5 a 13 anos, completa as atividades. Serão barracas com slimes, biscoitos, salgados, bonecos de farinha, pathes, brigadeiros, bolo, chaveiro entre outros produtos.

“Eu desenvolvi nos meus filhos o empreendedorismo, então eles foram minha primeira inspiração para que eu organizasse. Pelo Crianças e Finanças, fui convidada para um encontrinho de slime, e meus filhos levaram suas pulseiras e venderam cerca de 60 pulseiras nesse dia, tiveram um lucro de 280 reais. O que os deixou mais felizes para alcançar seu envelope dos sonhos. E isso fortificou como uma criança não precisa trabalhar e sim se divertir aprendendo. E no dia eles se divertiram muito, Com a feirinha sendo mensal, eles podem juntar seu dinheiro extra sem obrigação diária e ajudamos mais crianças a aprender sobre educação financeira”, explica Sabrina.

Sabrina acredita que ao incentivar o empreendedorismo mostramos para as crianças como é possível conquistar o dinheiro e para que ele serve, além de ensinar alguns valores de vida como a meritocracia. Mostramos que ter algo que veio da nossa dedicação tem mais valor. Os pais passam a ter mais diálogo com os filhos e mais tempo de qualidade. A criança entende também sobre desperdício e aproveitamento. “A criança passa a ter mais respeito e admiração pelos pais como profissionais e entende o quanto eles têm que se dedicar para manter uma família”.

Quem é a Rainha desses baixinhos do Crianças e Finanças

Sabrina Mestieri Nakao, 35 anos, é mãe de três! Gabriel, de 7 anos, e Gustavo e Giovanna, 5. Jornalista formada há 13 anos e pós- graduada. Voltou a universidade em um curso de psicologia, mas não se formou, o intuito não era ser psicóloga e sim aprender sobre a psiquê das crianças e jovens. Depois de vasta experiência no mercado jornalístico nas áreas de macroeconomia, empreendedorismo e negócios, em 2013 iniciou estudo para o projeto que desenvolve hoje, o Crianças e Finanças, e como estudos nunca são concluídos e sim aprimorados continua estudando. Começou a trabalhar e a empreender cedo por que entendeu a necessidade de se sentir livre financeiramente.

Sempre preocupada com a falta de cultura de poupar do brasileiro, Sabrina entende que educação financeira é saber administrar, poupar, investir, doar e realizar. Ela uniu no Crianças e Finanças os ensinamentos da encantadora de bebês com a técnica dos envelopes, que começou a inda na sua infância, sem saber que era um ótimo caminho para aprender a administra seu dinheiro. Desenvolveu a carteira educativa para a separação do dinheiro por prioridades com cores, o cofre inteligente, e uma fórmula em passo a passo para incentivar o empreendedorismo infantil.

Em breve um novo jogo educativo será lançado: um tapete onde a competição é contra si mesmo e não com adversários, um jogo que pode ser aplicado nas escolas facilmente e que ensina a meritocracia e não a sorte como os demais jogos da área. Ensina sobre a monetização do quadro dos sonhos com metas. Além de palestrante, ela ainda presta dois tipos de consultorias e divide esse conhecimento no seu canal do Youtube, que leva o mesmo nome do projeto.

Serviço

1ª Feira de Empreendedorismo Infantil Crianças E Finanças

24 de março

Livraria Le Perole, Campo Grande

Horário: das 15h30 as 17h30