Feira das Ciências da Reme é destaque mundial em publicação da ONU

A primeira edição da Feira das Ciências, Inovação e Tecnologia (Fecit) da Rede Municipal de Ensino (Reme) ganhou destaque no Instagram do programa “The worlds lesson”. Criado pela Organização das Nações Unidas, ele tem a proposta de alavancar a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), por meio de práticas pedagógicas relevantes ao redor do mundo.

A postagem é a única que destaca ações do Brasil relacionadas às metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). As imagens mostram professores, técnicos da Semed e da gestão, além de alunos apresentando seus trabalhos.

“A publicação é resultado do empenho da Prefeitura de Campo Grande para atender o compromisso feito com a Organização das Nações Unidas (ONU), seguindo a Ordem dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A satisfação é ainda maior ao ver este trabalho beneficiando crianças, o nosso futuro. A iniciativa atende, entre outros, o objetivo 4 da ODS, de assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao logo da vida para todos. Muitas das metas previstas dentro da Agenda 2030, as quais são propostas pelos ODS, já acontecem, na prática, dentro da nossa cidade. Estamos dando continuidade aos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos e estão em consonância com muitas das 169 metas da ONU”, explicou a primeira-dama de Campo Grande e presidente da Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Tatiana Trad.

O texto ressalta que a Prefeitura de Campo Grande “tem um forte compromisso com as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e que a gestão acredita na educação como a principal ferramenta para alcançar os objetivos, já que as crianças são estimuladas a pensar em alternativas e inovações para resolver os problemas da comunidade.

A postagem contou com diversos comentários elogiando a iniciativa da gestão. A Fecit tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa científica na educação básica, no âmbito das escolas da Reme e contou com a participação direta de 200 alunos da Educação Infantil até a EJA (Educação Para Jovens e Adultos). Eles desenvolveram 84 trabalhos científicos alinhados com a Agenda 2030 da ONU, que busca concretizar os direitos humanos de todos e está em equilíbrio com as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

O Superintendente de Gestão das Políticas Educacionais da Reme, Waldir Leonel, ressalta a importância de Campo Grande ser destaque na rede social do programa “The Worlds Lesson”, da ONU.

“Somos os únicos representantes do Brasil em uma página internacional que tem como objetivo divulgar práticas relevantes acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em uma feira científica”, pontuou.

Temas e transformação

Os temas abordados na Feira atenderam as 17 metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, contemplando diversas áreas como social, saúde, educação e sustentabilidade.

Os trabalhos expostos na primeira edição da Feira promoveram a conscientização e transformação no comportamento dos alunos e profissionais que atuam nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Na escola “João de Paula Ribeiro”, por exemplo, os alunos aprenderam a consumir alimentos de forma consciente, evitando o desperdício, a partir da merenda escolar. Com o trabalho desenvolvido à época da Fecit, por alunos do 5º ano, a economia de alimentos chegou a dois quilos.