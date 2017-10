Feira da Empregabilidade acontece neste sábado na Subsecretaria de Juventude

Acontece neste sábado (28), às 9h, na sede da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude da Prefeitura de Campo Grande a Feira da Empregabilidade, um evento que contará com a participação da Superintendência do Ministério do Trabalho, Fundação Social do Trabalho (Funsat) e instituições que atuam na área do trabalho com diversas ações voltadas para o jovem. Na ocasião, serão entregues os certificados para os primeiros 111 alunos que concluíram os cursos ofertados pelo programa Telecentro.

Os formandos que receberão os certificados de conclusão de cursos foram divididos entre os alunos que participaram dos cursos de Tecnologias, Departamento Pessoal e Secretariado Executivo. As aulas tiveram duração de cinco dias e os estudantes puderam escolher entre vários módulos dentro desses temas para obterem ou aperfeiçoarem os conhecimentos sobre a área estudada.

A Subsecretaria implantou o programa Telecentro visando a construção de três pilares para a formação dos jovens, ofertando aulas gratuitas. O conjunto possui mais dois projetos – o Curso de Capacitação Profissional, onde são realizadas palestras com o objetivo de mostrar as realidades do mercado e da interpessoalidade, e a empregabilidade, proporcionando a parceria com as instituições de empreg. O subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Maicon Nogueira explica que a intenção é oferecer caminhos para desenvolver as aptidões e habilidades daqueles que querem se inserir no primeiro emprego ou estão almejando aprender uma nova profissão.

“Abrimos essa porta para ofertar cursos de capacitação e qualificação profissional para os jovens de Campo Grande e atender a demanda do mercado campo-grandense”, disse o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Maicon Nogueira.

Oriundo de um projeto nacional, o Telecentro oferece uma diversidade de cursos on-line, que podem ser adquiridos conforme a exigência do comércio interno. A opção da Subsecretaria por ofertar o ensino somente nestas três áreas foi para atender uma lacuna existente no mercado de trabalho em Campo Grande. Uma pesquisa promovida pelo órgão público encontrou jovens que estão buscando emprego, mas que não possuem as qualificações necessárias que o empregador exige, causando um acúmulo de desempregados logo no início da vida adulta.

“Entendemos que a única alternativa para quebrar paradigmas e realizar uma mobilidade social dos jovens é por meio do estudo e do emprego”, destacou o coordenador da ação e relações institucionais da Subsecretaria, Carlos Roboton.

Feira da Empregabilidade

A Feira da Empregabilidade, um evento que contará com a participação da Superintendência do Ministério do Trabalho irá disponibilizar profissionais para retirar dúvidas sobre o trabalho e o emprego e contará ainda com a participação de técnicos do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Instituto Euvaldo Lodi (IEL), da Fundação Social do Trabalho (Funsat) e da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH/MS), que irão oferecer vagas de emprego para os jovens que estão buscando um espaço no mercado de trabalho.

“Esta será uma grande ação culminando com os três pilares de formação do jovem. Temos mais de 1.400 alunos que já passaram pelo Curso de Capacitação Profissional e que estão procurando um lugar para trabalhar e vamos apresentar em um só lugar diversas demandas para atender aos que precisam”, ressaltou Maicon Nogueira.

Serviço:

Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude – Rua 15 de Novembro 532 – centro.