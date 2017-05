Feira Artesão Livre terá edição especial do Dia das Mães

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), realizam de 10 a 12 de maio, a 6ª Feira Artesão Livre – Especial Dia das Mães.

O objetivo é divulgar o trabalho artesanal produzido no interior das unidades penais de regime fechado de Campo Grande. Parte da renda dos trabalhos será revertida ao próprio custodiado e a sua família.

A exposição acontece das 12h às 19h, no Átrio do Fórum da Capital, localizado na Rua da Paz, nº 74, Centro.

