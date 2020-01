Feicc apresenta a lojistas de todo o Estado as novidades em calçados para crianças e adultos

A feira de calçados é das 8 às 19 horas - Foto: Divulgação/Assessoria

Design inspirado nos blocos de montar e acompanhado de um brinde do jogo, solado em 3D e tecnologia que garante maior capacidade de amortecimento inicial durante 800 quilômetros de uso são algumas das novidades apresentadas durante a 10ª Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul), que começou domingo (26) e termina nesta terça-feira (28), no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco. O evento, voltado exclusivamente para os lojistas de calçados, couros e de acessórios do Estado, conta com a participação de 50 empresas expositoras, que representam 175 marcas.

Com opções para os meninos e para as meninas, o tênis Blocks Mania promete conquistar a criançada com um design não só inspirado nos blocos de montar, como também acompanhado de um brinde do jogo. “O solado é lúdico e com o QR Code, é possível baixar o jogo no smartphone ou tablet, tanto no sistema IOS, quanto no Android”, demonstrou o representante da Kidy Calçados, Geraldo Silva Nogueira.



Ainda para as crianças, a Klin oferece modelos com formato anatômico e design que acomoda os pezinhos. “A tecnologia usada nesses calçados é o EVA expandido, que é o mais leve do mercado e garante conforto, amortecimento e estabilidade. Os calçados da Klin são 100% anatômicos aderindo em toda a curva dos pés, não apenas a palmilha”, afirmou Samuel da Silva, representante da marca.

O representante da Mizuno, André Sena, enfatizou que a marca esportiva investe em tecnologia para oferecer conforto e sustentação e estabilidade durante as passadas. “O sistema, que oferecia capacidade de amortecimento de 500 quilômetros passou para 800 quilômetros. É um modelo feito para quem não abre mão do conforto e proteção durante a prática esportiva”, explicou.



Há 25 anos no comércio e com duas lojas em Dourados, Juliana Correia, conta que está à procura de novidades para abastecer seus estoques. “Agora, é hora de comprar sapatos de inverno, mas acredito que estes tênis irão fazer sucesso com as crianças, tudo que envolve personagens, jogos, luzes atraem a atenção e se tornam desejo deles”, avaliou.

Para comemorar as dez primeiras edições, os organizadores vão sortear uma motocicleta Honda, zero quilômetro, entre os lojistas visitantes, bem como disponibilizar uma série de atrativos, como preços com descontos e mais prazos para pagamento. A exemplo das edições anteriores, os lojistas das cidades do interior terão direito a uma diária em hotel da Capital por conta do Sebrae/MS e do Sindical/MS (Sindicato da Indústria de Calçados de Mato Grosso do Sul).

Neste ano, a feira de calçados, que é realizada duas vezes por ano pelo Sindical/MS em parceria com os empresários Alan Augusto Brilhador, Francisco de Sales Garcia Borges, Reinaldo de Oliveira Ney, André Arruda e Marcelo de Oliveira Adão, é das 8 às 19 horas. O evento tem os patrocínios da Marfil Móveis, VitLog Transportes e Café 3 Corações e apoio da Fiems, Senai, Sebrae/MS, Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande, Mega Stands e Berthô Brasil.

“Nosso foco, agora, está no pequeno empreendedor, aquele que tem cinco funcionários se tiver incentivos e fortalecer o seu negócio, ele irá gerar mais empregos e também investir em tecnologia, maquinário, movimentando assim toda a cadeia produtiva e movimentando a economia do Estado”, disse o empresário João Batista de Camargo Filho, presidente do Sindical/MS, completando que a Feicc é uma vitrine do segmento e apresenta a projeção de movimentar algo em torno de R$ 16 milhões nos três dias do evento, 3% a mais que os R$ 15,6 milhões da edição passada.