Fegams completa 30 anos e mais uma vez recebe apoio do Governo de MS

O Fegams recebe mais uma vez apoio do Governo do Estado

O Fegams (Festival de Tradições Gaúchas Sul-Mato-Grossense), que este ano acontece entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, recebe mais uma vez apoio do Governo do Estado.

Nesta terça-feira (12), o governador Reinaldo Azambuja liberou R$ 150 mil do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC-MS) para a realização do evento.

O Fegams reúne CTG’s (Centros de Tradições Gaúchas) de dez municípios do Estado. Participam das atividades Maracaju, Chapadão do Sul, Laguna Carapã, Rio Brilhante, Dourados, Ponta Porã, Amambai, Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia. Segundo o patrão do CTG Nova Querência (Maracaju), Dejair Santos, pelo menos 10 mil pessoas devem participar do Festival. A entrada é gratuita.