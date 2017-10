Federação Sul Americana de Krav Maga inaugura sede em Mato Grosso do Sul

No dia 17 de outubro, a Federação Sul Americana de Krav Maga, a única representante oficial da modalidade no Brasil, México e Argentina e detentora da marca Krav Maga no país, vai inaugurar sua sede própria de treinamento no Mato Grosso do Sul.

O Centro de Krav Maga do Mato Grosso do Sul fica na Rua Rui Barbosa, 4430, Centro, Campo Grande e o evento de inauguração, com solenidade e demonstrações, será a partir das 19h, com a presença de autoridades e convidados.

A prática da defesa pessoal israelense foi levada ao Mato Grosso do Sul, pela Federação Sul Americana de Krav Maga, em 2015 e de lá para cá só faz crescer o número de praticantes.

O Krav Maga foi desenvolvido na década de 40, por Imi Lichtenfeld, em Israel, para permitir a qualquer pessoa exercer o direito à vida. Dessa forma, não se trata de uma arte marcial e sim da única modalidade reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal. No Krav Maga não há competições, campeonatos ou medalhas.

Com respostas simples, rápidas e objetivas para situações de violência do dia a dia, o Krav Maga possibilita que qualquer cidadão comum, independentemente de força física, idade ou sexo, possa se defender de um agressor ou agressores maiores ou mais fortes, armados ou não. Hoje, civis e militares adotam a modalidade no mundo inteiro por sua eficiência em combate.

O Krav Maga no Brasil - Em janeiro de 1990, Grão Mestre Kobi chegava ao Brasil para implementar a técnica de defesa israelense. Grão Mestre Kobi começou a praticar o Krav Maga aos 3 anos de idade, com o criador desta modalidade, Imi Lichtenfeld, em Israel e foi o primeiro faixa-preta de Imi a sair de Israel para difundir o Krav Maga pelo mundo.

Grão Mestre Kobi se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde fundou e hoje dirige a Federação Sul Americana de Krav Maga e, ao longo destes anos, vem realizando um trabalho extremamente sério e responsável, no intuito de manter o Krav Maga fiel à sua criação.

Ainda hoje, o método de prática e de ensino da FSAKM é o mesmo criado por Imi Lichtenfeld e utilizado em Israel. Grão Mestre Kobi supervisiona pessoalmente a prática e a divulgação do Krav Maga, mantendo o alto nível ético e técnico dos instrutores e alunos, seguindo os passos ditados por Imi.

