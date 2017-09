Federação recorre de liminar de juiz do TST e greve continua

A FENTECT (Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios) informa que, a respeito da liminar expedida nesta quinta-feira (28), por um juiz do Tribunal Superior do Trabalho (TST), sobre a abusividade da greve dos trabalhadores dos Correios, em nenhum momento, a federação se absteve de realizar as negociações com a ECT, tendo reiterado a disponibilidade do Comando de Negociação. O que ocorre até o momento é a falta de negociação por parte da empresa e por isso aconteceu a greve.

Foi a direção dos Correios que cancelou as negociações. Logo, a decisão dos empregados de entrarem em greve não é fato impeditivo para a continuidade do processo de negociação, conforme informado à direção dos Correios, anteriormente. Fato aliás acontecido em outras Campanhas Salariais. Porém, para fragilizar o movimento grevista, a empresa recorreu ao TST, a fim de frustrá-lo. Lembrando que a outra federação, que optou por continuar negociando, também aderiu à greve no dia 26 de setembro por falta de diálogo da empresa, logo foi atingida pela mesma decisão.

Cabe relembrar que a empresa não apresentou oficialmente nenhuma proposta à FENTECT, apostando na divisão da categoria. Porém, em assembleias, todos os estados do país deflagraram a greve. O que demonstra o grau de insatisfação dos trabalhadores, fruto do sucateamento e da precarização das relações de trabalho. Fatores que provocaram o natural desgaste e adesão ao movimento paredista.

A greve é um direito constitucional. Como pode um juiz, em plena data-base da categoria e já com o acordo coletivo expirado sem que a empresa apresente nada a respeito da pauta de reivindicações apresentada, venha coibir o direito de greve? Está se tentando neste momento simplesmente se proibir o direito de greve no país, via liminar de um juiz. Onde o Estado de Direito? Estranhamos que tal medida tenha sido tomada justamente no momento que todos os estados da federação aderiram à greve! Ou o direito de greve existe ou não. É assim que vai se dar “livre negociação” da nova legislação trabalhista? Se não é favorável ao patrão, o Judiciário intervêm? Onde o Judiciário imparcial?

O Comando de Negociação da FENTECT continuará à disposição, conforme publicado anteriormente, para buscar alternativas que não tragam prejuízos aos trabalhadores, para solucionar o impasse com a ECT, sempre em defesa dos direitos e interesses da categoria que representa. Também não medirá esforços para encontrar alternativas viáveis para todos os envolvidos.

Sabe-se que uma greve é prejudicial a todos, inclusive os trabalhadores, mas não restou alternativa diante do descaso da direção dos Correios, que a todo o momento vai à imprensa para levar a sociedade ao erro, expondo os próprios trabalhadores como fossem culpados pelo déficit da estatal. Esta, situação, diga-se de passagem, é contestada amplamente por estudos realizados pelo DIEESE. A FENTECT reafirma que a luta pelos Correios como empresa pública, eficiente e de qualidade se manterá forte. É importante que a mobilização se amplie em defesa dos direitos, dos empregos e da dignidade dos trabalhadores.

A Federação reafirma: a greve continua, queremos negociação. No dia 3 de outubro realizaremos um grande ato em Brasília!

Veja Também

Comentários