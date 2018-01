Federação das APAEs de MS empossa nova diretoria

Campo Grande (MS) – Com a presença da secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre, representando o Governo do Estado, a Federação das APAEs de Mato Grosso do Sul deu posse, na manhã desta sexta-feira (26.1), para sua nova diretoria para o biênio 2018-2020.

Elisa destacou a luta da direção das APAEs em estabelecer um trabalho que merece reconhecimento pelo emprenho e pela transformação que exerce. “Quero parabenizar toda a diretoria da Federação das APAEs pelo trabalho prestado para a sociedade e ainda destacar, na figura do senhor Tidelcino Santos Rosa, o comprometimento que vemos em todos em buscar pelo melhor para que as unidades ofereçam o melhor”, disse.

O novo presidente da Federação das APAEs, que conta com 63 entidades em todo o Estado, Ottão Pereira, destacou a parceria com o Governo do Estado e o importante papel que as APAEs desenvolvem com seus atendidos e ainda com seus familiares, totalizando mais de 4 mil alunos.

As APAEs de MS promovem e articulam ações de defesa, direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, conta com centro de reabilitação e de diagnósticos laboratoriais, oferecendo ainda atendimento pedagógico na modalidade de educação especial.

Também participaram da cerimônia representantes do legislativo e executivo de Campo Grande e do Estado; do Ministério Público, Poder Judiciário e membros da antiga diretoria e das APAE’s de MS.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: Divulgação