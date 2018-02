Fed mantém taxa dos Fed Funds entre 1,25% a 1,50%, em decisão unânime

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) decidiu manter a taxa dos Fed Funds inalterada numa faixa entre e 1,25% a 1,50%, numa decisão unânime. Os dirigentes ainda mantiveram a taxa de desconto em 2,00% e disseram que prosseguirão com o ritmo gradual de elevação de juros, para manter a economia americana nos trilhos.

Em um comunicado divulgado há pouco, o Fed não disse nada para dissipar as expectativas de que haverá uma elevação de juros em março.

As autoridades do BC esperam manter as taxas de juros baixas o bastante para dar apoio à inflação, sem perder o controle, em meio a um mercado de trabalho mais apertado e crescimento econômico.

Essa foi a última reunião com a presidente do BC, Janet Yellen, antes que ela passe o bastão para seu sucessor, Jerome Powell. O Fed disse que vai começar seu mandato como presidente no sábado.

O comunicado fez poucas mudanças em relação à reunião de dezembro e afirmou uma perspectiva sólida para a economia americana. "Os ganhos no emprego, gastos das famílias, e investimentos em ativos fixos das empresas têm sido sólidos, e a taxa de desemprego se manteve baixa", diz.

O documento ainda mostrou que os dirigentes acham que os riscos para a economia no curto prazo estão "equilibrados". (Equipe AE)