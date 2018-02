Fed espera que atividade econômica dos EUA se mantenha em nível moderado

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), afirmou hoje que espera que a atividade econômica se mantenha em um nível moderado nos Estados Unidos.

"O comitê espera que, com mais ajustes graduais da política monetária, a atividade se expanda em um ritmo moderado e as condições do mercado de trabalho mantenham-se sólidas", disse o comunicado do Fed, que decidiu há pouco manter a política monetária inalterada.

De acordo com o comunicado do BC, os dirigentes ainda esperam que as condições melhorem de uma maneira a garantir futuras elevações graduais de juros. "As taxas dos Fed Funds provavelmente permanecerão, por algum tempo, abaixo dos níveis esperados no longo prazo. No entanto, o atual caminho dos juros vai depender da perspectiva econômica informada nos dados futuros". (Equipe AE)