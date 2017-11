Fecomércio-MS vai avaliar desempenho do comércio com pesquisas mensais

A avaliação mensal do desempenho do comércio é um importante mecanismo de demonstração de resultados e de expectativas de vendas - Divulgação

A avaliação mensal do desempenho do comércio é um importante mecanismo de demonstração de resultados e de expectativas de vendas, principalmente para nortear tomadas de decisões mais precisas por parte dos empresários. A partir de agora, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF/MS) vai realizar pesquisas mensais, com os empresários de Campo Grande, para avaliação dos resultados das vendas.

“Estamos fazendo um projeto piloto, por enquanto só na Capital, mas que poderá se estender para o restante do Estado. O formato da pesquisa poderá passar por adaptações, para que possamos atender às necessidades dos empresários, com informações relevantes”, explica a economista do IPF/MS, Daniela Teixeira Dias.

Neste mês de novembro foram entrevistados 93 empresários da região central e dos shoppings de Campo Grande. A maioria avaliou as vendas dos meses de agosto, setembro e outubro como regulares, ou seja, sem aumentos ou reduções em relação aos meses anteriores. “Apesar disso, vale ressaltar que desses meses investigados, a avaliação mais otimista ocorreu para o mês de setembro, em que 37% dos pesquisados admitiram que os resultados nesse período foram bons”, afirma a economista.

No mês de outubro, 47,83% dos empresários disseram que o Dia das Crianças foi estável, em relação a 2016. Mas para 26,09% dos entrevistados, houve aumento na receita no período. “A partir desses resultados, percebe-se que o processo de recuperação econômica ainda é lento, mas só o fato de ter apresentado aumento para alguns, cria uma expectativa mais otimista acerca da economia e do próprio negócio”, avalia Daniela.