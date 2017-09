Fecomércio-MS presidirá MS Competitivo no triênio 2017-2020

Na tarde dessa segunda-feira, 25, ocorreu a eleição do Conselho Superior do MS Competitivo e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MS), Edison Araújo, foi reconduzido ao cargo de presidente pelo triênio 2017-2020.



A eleição ocorreu na sala de reuniões da Fecomércio-MS. Edison lembrou que, além da realização do Prêmio de Qualidade da Gestão - PQG MS, o MS Competitivo vem promovendo disseminação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) nas universidades e as organizações, realizando encontros de boas práticas e critérios de excelência e tem apoiado a implementação de ferramentas nas organizações por meio da jornada da excelência.

“Para os próximo três anos continua com o desafio de apoiar o desenvolvimento da gestão pública, a incorporações desses conceitos nos currículos das universidades, bem como o apoio da gestão das organizações empresariais”, elencou.



Durante a reunião também foi aprovada a filiação do Sistema OCB/MS, em busca da excelência na gestão, uma vez que o MS Competitivo desenvolve um trabalho estruturado com as cooperativas, por meio do PDGC - Programa de Desenvolvimento de Gestão de Cooperativas.



MS Competitivo – Presidido atualmente pela Fecomércio-MS, o MS Competitivo é voltado para organizações públicas e privadas de grande e pequeno porte. O compromisso é de mobilizar o maior número de lideranças para a melhoria da qualidade, produtividade e competitividade das organizações e do terceiro setor, a fim de consolidar as cadeias produtivas que fortalecem a vocação natural do Estado, agregando qualidade de vida para a população sul-mato-grossense.



O MS Competitivo foi oficializado em 2005, quando se consolidou com apoio financeiro do Movimento Brasil Competitivo (MBC), Petrobras, Gerdau e Sebrae. O MBC atua em 18 Unidades da Federação, trabalhando no começo das administrações com metodologia e controle de indicadores para finanças públicas. A ideia do grupo é fazer com que o País, a partir dos estados e municípios, se torne um dos 30 mais competitivos do mundo até 2030.

Serviço – Saiba mais sobre o MS Competitivo no site http://ms.mbc.org.br/

Veja Também

Comentários