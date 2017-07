Fechando rodada, Atlético-PR vence o Vasco e sai da zona de rebaixamento

Pelo campeonato brasileiro, na 17ª rodada da série A, em Volta Redonda (RJ), nesta segunda-feira (31), o Vasco perdeu para Atlético Paranaense por 1 x 0, gol de Ribamar, aos 15 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Vasco segue em oitavo lugar, com 23 pontos. O líder é o Corinthians, com 41 pontos, seguido de Grêmio (33), Santos (31) e Palmeiras, (29)

O Atlético Paranaense sai da zona de rebaixamento, para o 14º lugar, com 20 pontos e entra o Coritiba, em 17º, com 19. O jogo foi o primeiro dos seis que o vasco tem que cumprir fora do estádio de São Januário, como punição por incidentes no jogo com o Flamengo. A 17ª rodada só será encerrada no dia 9 de agosto com o jogo Ponte Preta x Fluminense, adiado deste domingo (30), devido à morte de João Pedro, filho do técnico tricolor Abel Braga, no sábado (29).

O Fluminense vendeu nesta segunda-feira o atacante Richarlison, para o Watford, da primeira divisão inglesa, por 15,5 milhões de euros, ou R$ 46,2 milhões. Richarlison, de 20 anos, foi revelado pelo América Mineiro e contratado no fim de 2015 pelo Fluminense. O clube carioca terá direito a 10% do valor de Richarlison em futuras negociações.

A CBF afastou, por tempo indeterminado, o bandeirinha Pablo Almeida Costa, que anulou um gol marcado por Jô para Corinthians contra o Flamengo, domingo, assinalando um impedimento inexistente do atacante corintiano. O afastamento é por tempo indeterminado e Pablo Almeida Costa terá que se submeter a uma reciclagem para voltar a atuar.

Em Salvador, o Bahia demitiu o técnico Jorginho, após a derrota por 3 a 1 para o Sport, neste domingo (30), por 3 a 1, pelo campeonato brasileiro, na Arena Fonte Nova. O técnico foi contratado no fim de maio e sai com quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas, em 14 partidas e deixa o Bahia em 14º lugar, com 19 pontos.

A CBF sorteou nesta segunda-feira (31) os mandos de campo e datas das semifinais da Copa do Brasil. Os jogos serão nos dias 16 e 23 de agosto. No Rio, jogarão Botafogo e Flamengo, primeiro no Engenhão e depois na Ilha do Urubu. Grêmio e Cruzeiro farão a primeira partida em Porto Alegre e decidirão a vaga na final no Mineirão.

Veja Também

Comentários