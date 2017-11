FCO é opção atrativa para comprar caminhões e máquinas agrícolas na Mega Store

Campo Grande (MS) – As linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) são as grandes atrações para compra de máquinas e caminhões durante a Mega Store que o Banco do Brasil, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), promovem nesta quinta e sexta-feira (23 e 24.11), em Campo Grande e também em Maracaju. Em Campo Grande a feira acontece na sede da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e reúne 10 fornecedores de veículos e máquinas e implementos agrícolas.

O secretário da Semagro, Jaime Verruck, esteve na AABB pela manhã e conversou com o superintendente do Banco do Brasil no Estado, Glaucio Zanettin Fernandes, funcionários do banco e clientes presentes. “A grande novidade é que neste ano conseguimos modificar as regras para contratação do FCO de forma que a empresa que precise adquirir um caminhão pode fazer o financiamento direto. Antes isso não era possível, só dentro de um projeto amplo”, explicou o titular da pasta. A Semagro é responsável pela administração do FCO no Estado, enquanto o Banco do Brasil é o agente financeiro contratador.

Fernandes salientou que o FCO tem, hoje, as melhores taxas e condições para compra de caminhões e máquinas agrícolas. Mas o banco oferece outras linhas para aquisição de veículos de passeio e utilitários, como o CDC com taxa inicial de 0,89% ao mês. O banco reuniu funcionários de todas as agências de Campo Grande na AABB para atender a demanda que deve ser grande, sobretudo na sexta-feira, aproveitando a campanha promocional da BlackFriday que ocorre em todo o País.

As contratações do FCO já passam de R$ 1,7 bilhão em Mato Grosso do Sul entre os setores empresarial e rural e há uma demanda internalizada (processos em tramitação) superior a R$ 770 milhões. “Estamos com um desempenho recorde no volume de contratações do FCO, fruto do empenho do Governo do Estado para garantir a utilização integral dos recursos do Fundo”, afirmou Jaime Verruck.

A AABB está localizada na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 615 Jardim Veraneio (próximo ao Parque dos Poderes). Confira as fotos.

Texto e fotos: João Prestes – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)