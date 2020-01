FCO 2020 e investimentos do Fundersul são destaques do MS no Campo desta semana

Campo Grande (MS) – O MS no Campo desta semana destaca entre outros assuntos que o Banco do Brasil já está recebendo as propostas para contratação do FCO 2020. Neste ano, Mato Grosso do Sul dispõe de R$ 2,011 bilhões, sendo R$ 1 bilhão para empreendimentos do setor Rural e R$ 1 bilhão para o Empresarial.

Segundo o secretário Jaime Verruck da Semagro, até agora 50 cartas-consulta que somam R$ 19 milhões em empreendimentos do setor Empresarial e R$ 166 milhões do setor Rural já foram aprovadas.

O programa destaca ainda que a ação rápida, do Governo do Estado, para reduzir os níveis de turvamento das águas dos rios de Bonito e Jardim, já obtiveram os primeiros resultados positivos. Esse foi um dos assuntos do bate-papo com Jaime Verruck e segundo o secretário mesmo após as chuvas que atingiram a região ao longo do mês de dezembro de 2019 e nas primeiras semanas de janeiro de 2020, em menos de três dias as águas já estavam limpas.

Você ainda vai saber detalhes sobre as vagas de empregos geradas pela suinocultura, os investimentos do Fundersul e como a revitalização de estradas rurais está mudando a realidade em Maracaju.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes, edição de Fernando Blank e reportagens de Paulo Yafusso, Mireli Obando e Bruno Chaves. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro. Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)