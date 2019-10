FCMS seleciona projetos de dança, teatro, circo e música do Estado para o FASP 2019

Campo Grande (MS) – Grupos de dança, teatro, circo e música do Estado terão espaço garantido nesta edição do Festival América do Sul Pantanal, que acontece de 14 a 17 de novembro em Corumbá e Ladário. Foram selecionados os projetos que participaram dos editais de seleção organizados e lançados pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul em setembro.

Na música foram indicados quatro projetos encaminhados para a comissão de seleção, composta pelo músico e professor Demétrius de Oliveira Hernandes, pela produtora cultural Ana Carolina Pereira de Carvalho e pelo servidor público Márcio Rodrigues Breda.

Para o Palco Integração foram selecionados: Guilé, Quarteto Samba Choro e Renato Jackson. Como suplentes ficaram Gideão Dias, Beget de Lucena e Maringá Borgert. Eles se apresentarão na Praça Generoso Ponce, em um espaço capaz de receber milhares de pessoas.

Para o Moinho Cultural a atração é a banda Videosonic, que fará apresentação totalmente instrumental, de acordo com o edital. Já o Palco Ladário não recebeu inscrições, sendo a seleção feita pela própria Fundação de Cultura, levando em conta as normas do próprio processo seletivo.

Dança – Foram designadas duas propostas, cujas apresentações acontecem na Praça da Independência, em palco próprio e na Caixa Cênica. Os aprovados foram: “R.U.I.A”, da Cia. Dançurbana e “Delírios – Traços dançantes em Lídia Bais”, de Tarsila Bonelli Calegari Paulino. Como suplentes foram selecionados “Desassossego”, de Vinícius Souza Barboza – TEZ Cia. de Dança e “Matiilha”, de Irineu de Castro Queiróz Junior.

Participaram da comissão de seleção Emanoel Luiz Saez, arte educador e professor de dança, Carla Aparecida de Campos Melo, bailarina e coreógrafa e Júlia Aissa Vasconcelos de Oliveira, produtora cultural de dança.

Teatro e circo – A comissão de seleção do edital selecionou três propostas, cujas apresentações acontecem na Praça da Inpendência, na Caixa Cênica e na Tenda Circo. As peças escolhidas foram “Uma moça da cidade”, do Ubu Grupo de Artes Cênicas e “Navegantes”, de Eros Bigatão Rios. Como suplentes ficaram “Jaity Muro”, do Grupo Orendive e “João e o Pé de Feijão na Terra do Nunca”, do Circo do Mato.

Já o espetáculo “Banana”, do Circo Le Chapeau, foi selecionado para se apresentar na categoria Circo.

Participaram da seleção Nill Amaral, diretor teatral, Elaine Guarani, atriz e produtora e Anderson Lima, ator, palhaço e produtor.

Serviço: Outras informações sobre o edital podem ser obtidas na Gerência de Difusão Cultural da Fundação de Cultura pelo telefone 3316-9173.

Acesse aqui o edital no Diário Oficial do Estado

Texto: Márcio Breda – FCMS

Foto: Helton Perez – Vaca Azul