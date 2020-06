FCMS lança o edital “MS Cultura Presente II” com novos segmentos beneficiados

Campo Grande (MS) – Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (04.06) o edital emergencial “Projeto MS Cultura Presente II” da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) para selecionar 150 vagas não preenchidas da primeira edição. Além das áreas de Artes Cênicas (circo, dança, teatro), Música, Artes Visuais, Audiovisual, Artesanato, Literatura e Patrimônio Cultural, agora o novo edital atende também a Economia Criativa, Pesquisa Cultural e profissionais da Produção Artística.

“Esse segundo edital está atendendo mais áreas da cultura, sendo muito importante para nossos profissionais nessa situação de pandemia, que não podem exercer seus trabalhos, ajudando-os a lidar com essa crise. Agradeço ao Conselho Estadual de Cultura que tem sido um forte parceiro da Fundação nessas ações que estimulam alternativas para o segmento e também ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Governo, Eduardo Riedel, que prontamente nos atenderam para a realização desses editais emergenciais”, conta Mara Caseiro, presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O edital foi elaborado considerando a pandemia mundial do coronavírus, que exige medidas de enfrentamento, como a suspensão temporária de eventos coletivos com aglomeração de pessoas. Em decorrência das medidas de contenção da propagação do vírus, os profissionais da cultura do Estado foram privados de executarem seus serviços artístico-culturais e por este motivo estão tendo dificuldades de manter suas necessidades básicas e de suas famílias.

O edital visa a premiação dos profissionais da cultura e as propostas deverão conter um vídeo de 4 a 6 minutos contendo apresentação/exposição/oficina/exibição em meio digital, que será exibido nas redes sociais da FCMS e do Estado de Mato Grosso do Sul.

Cada artista e/ou profissional selecionado receberá um prêmio de R$ 1.800 bruto, a ser pago em duas parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 900,00.

Nas propostas apresentadas por grupos de até quatro integrantes, cada um receberá individualmente, nas suas respectivas contas correntes, a premiação de R$ 1.800, parcelada em duas vezes. Grupos com mais de quatro pessoas receberão o limite de R$ 7.200 bruto de premiação, parcelados em duas vezes, rateados em partes iguais e depositados nas respectivas contas correntes de cada um dos integrantes .

As inscrições estão abertas até 15 de junho de 2020 e só podem ser realizada pelo endereço eletrônico https://forms.gle/fCSycegSZY6M6Vwv6 .

O edital completo pode ser acessado pelo Diário Oficial Eletrônico de MS nº 10.089 ou pelo site www.fundacaodecultura.ms.gov.br.

Quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre o edital poderão ser obtidos pelo e-mail ou celular, conforme a área/segmento:\

a) Artes Cênicas: (067) 99272-9770 – Márcio Veiga (fcms_teatro@yahoo.com) b) Música: (067) 99959-6056 – Vítor Maia (fcmsmusica@gmail.com) c) Artes Visuais: (067) 99912-2010 – Cris Freire (fcms@gmail.com) d) Audiovisual: (067) 99253-5955 – Lidiane Lima (fcms@gmail.com) e) Artesanato: (67) 9983-0349 – Rejane Benetti (fcms@gmail.com) f) Literatura: (067) 99688-1529 – Melly Sena (literaturafcms@gmail.com) g) Patrimônio Cultural: (067) 99177-1111 – Caciano Lima (fcms@gmail.com) h) Profissional da Área de Produção Cultural: (067) 99253-5955 – Lidiane Lima (fcms@gmail.com) i) Pesquisa Cultural: (67) 99293-8844 –Douglas Alves da Silva (douglasalves@gmail.com) j) Economia Criativa: (67) 9983-0349 – Rejane Benetti (fcms@gmail.com)

Jefferson Ribeiro – FCMS