FBI resgata 84 menores em operação contra tráfico de pessoas

O Federal Bureau of Investigation (FBI), a Polícia Federal dos Estados Unidos, anunciou nessa quinta-feira (19) ter resgatado 84 menores e prendido 120 pessoas durante a operação Cross Country (Cruzando o País, em tradução livre) – uma força tarefa realizada há 11 anos voltada para combater o tráfico de menores e a exploração sexual infantil.

Segundo um comunicado divulgado pelo FBI, a operação deste ano contou com a participação de agências estaduais e regionais, bem como de parceiros internacionais, entre eles, o Canadá, o Reino Unidos, Camboja, Filipinas e Tailândia.

“Nós, do FBI não temos missão maior do que esta de proteger as crianças que estejam em perigo". Infelizmente, o número de traficantes presos e o número de crianças recuperadas, reforça que é necessário continuar a trabalhar nesta importante missão", disse o diretor da instituição, Christopher Wray.

Ele acrescentou, durante uma entrevista coletiva, que a operação é mais que retirar os traficantes das ruas: "É ter certeza de que oferecemos ajuda e uma saída para as vítimas que se encontravam presas a um ciclo vicioso de abuso".

Na ação, os agentes do FBI atuaram durante três dias (entre 12 e 15 de outubro), em motéis, hotéis, cassinos, estacionamentos de caminhões e em "esquinas", mapeadas como pontos de tráfico e prostituição infantil. Uma parte da operação também rastreou sites de exploração sexual infantil na internet.

Segundo o FBI, a vítima mais jovem resgatada foi um bebê de 3 meses, mas a idade média das crianças resgatadas é de 15 anos.

Os menores resgatados vão receber assistência do governo e proteção do Estado. Os casos serão avaliados por uma equipe multidisciplinar e as crianças e adolescentes vão receber atenção médica, social e psicológica.

A Cross Country começou a ser realizada pelo FBI em 2003 e segundo a agência já resgatou 6,5 mil crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual e tráfico humano.