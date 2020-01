FBI prende 3 neonazistas que planejavam ataque

O FBI prendeu nesta quinta-feira, 16, três homens suspeitos de serem membros de um grupo neonazista, incluindo um ex-reservista do Exército canadense, que mantinha um arsenal e planejava viajar para um comício pró-armas na próxima semana, em Richmond, Virgínia. De acordo com a polícia federal dos EUA, os homens planejavam um massacre para iniciar um conflito racial no Estado. O canadense estava nos EUA ilegalmente, de acordo com as autoridades. Os outros membros do grupo agora devem ser investigados. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.